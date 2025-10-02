Четверо пострадали при нападении с ножом у синагоги в Манчестере

Четыре человека пострадали при нападении около синагоги в Манчестере, Великобритания. Полицейские произвели выстрелы в нападающего. Об этом заявила британская полиция, которую процитировал телеканал Sky News.

Прежде чем напасть на людей с ножом, преступник, по предварительным данным, произвел наезд автомобилем. Это произошло возле синагоги на улице Миддлтон-роуд. По данным мэра Большого Манчестера Энди Бернхэма, преступник, скорее всего, был убит.

«Полиция произвела выстрелы в, предположительно, преступника», - говорится в сообщении правоохранителей.

Сообщается, что одни из пострадавших мог быть охранником синагоги. The Daily Telegraph сообщила, что британские силовики рассматривают нападение на людей в Манчестере как теракт.