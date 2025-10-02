МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четверо пострадали при нападении с ножом у синагоги в Манчестере

Сообщается, что пострадали четыре человека. Полицейские стреляли в нападавшего.
Сергей Дьячкин 2025-10-02 13:27:25
© Фото: X/MartinMonmouth1

Четыре человека пострадали при нападении около синагоги в Манчестере, Великобритания. Полицейские произвели выстрелы в нападающего. Об этом заявила британская полиция, которую процитировал телеканал Sky News.

Прежде чем напасть на людей с ножом, преступник, по предварительным данным, произвел наезд автомобилем. Это произошло возле синагоги на улице Миддлтон-роуд. По данным мэра Большого Манчестера Энди Бернхэма, преступник, скорее всего, был убит.

«Полиция произвела выстрелы в, предположительно, преступника», - говорится в сообщении правоохранителей.

Сообщается, что одни из пострадавших мог быть охранником синагоги. The Daily Telegraph сообщила, что британские силовики рассматривают нападение на людей в Манчестере как теракт.

 

#в стране и мире #Теракт #Великобритания #полиция #нападение #манчестер #синагога
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 