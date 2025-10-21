Ростовская область запустила пилотный проект «одного окна» для ветеранов СВО

Более четырех тысяч участников СВО и их близких воспользовались уникальным сервисом «одного окна» в многофункциональных центрах Ростовской области. Регион стал первым, где внедрили этот комплексный механизм. Теперь данный опыт перенимают другие субъекты. Нужно всего одно заявление, чтобы оформить льготы, получить направление на реабилитацию и не только.

Кирилл Скляров получил ранение, наступив на хорошо замаскированную мину. Не пасть духом помогла семья, сейчас ветеран СВО проходит реабилитацию, чтобы снова ходить без костылей.

«Там слепок, все это снимается и дается под мою ногу мой размер, все, как положено. Там много разных протезов, есть для ходьбы, есть для бега, есть даже для плавания. Когда беговой протез получится, думаю начать пытаться хотя бы бегать. Я раньше легкой атлетикой долгое время занимался, поэтому может буду пытаться опять бегать» - рассказал военнослужащий.

Протез Кириллу разрабатывает ростовская клиника инновационного протезирования. Команда сопровождает пациента от первых шагов до полной адаптации. Сейчас инженеры испытывают и сертифицируют свою собственную линейку биомеханических протезов кисти и коленных модулей. Специалисты клиники говорят, что ими легко управлять, но самое главное - с их помощью пациент сможет чувствовать протезом тепло и холод.

«Государство нам помогает, существуют всевозможные программы непосредственно для самих бойцов, получивших ранение, также гражданского населения, потому что с ними мы тоже работаем. Государство поддерживает», - рассказал директор клиники инновационного протезирования «Протезы для СВОих», ветеран СВО Владимир Рассказов.

Как получить такой протез, а также еще десятки мер поддержки рассказывают в военно-социальном центре Ростова-на-Дону. Такие представительства открыты по всей стране по поручению министра обороны Андрея Белоусова. Пилотный проект уже доказал свою эффективность. Выплаты, льготы, лечение и реабилитация - нерешаемых вопросов нет. Достаточно одного обращения.

«Фонд «Защитники Отечества больше занимается уволенными ветеранами СВО и членами семей погибших, что касается ВСЦ, акцент идет на действующих военнослужащих, то есть отличие больше в этом» - это слова инспектора военно-социального центра г.Ростова-на-Дону Ольги Кононенко.

Новую услугу успел оценить майор Назаренко. В Донбассе он прокладывает связь на освобожденных территориях, а когда появляется возможность уйти в отпуск, то хочется больше времени провести с семьей, а не бегать по инстанциям.

«В одном месте сосредоточены именно квалифицированные кадры, которые могут пояснить, разъяснить все порядки подачи документов, по поводу выплат, санаторно-курортного лечения. Соответственно это очень удобно и множество военнослужащих и их семей обращаются именно в эти центры» - остался доволен заместитель командира батальона связи Александр Назаренко.

Сейчас главная задача Минобороны - упростить и ускорить получение льгот и выплат за счет перевода сервисов в цифровой формат. Например, справку об участии в СВО раньше нужно было ждать два месяца, сейчас ее оформляют за пять дней, а в ближайшее время на это будет уходить всего пара секунд. Кроме того, благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки. Ростовская область стала первым регионом России, запустившим комплексный сервис для оформлению по единому заявлению.

«Если ранее участникам СВО необходимо было обращаться более 20-ти раз в 16ть различных органов власти, при этом потратить время от месяца до полугода, то на сегодняшний день в течение одной минуты, подав всего одно заявление можно получить все необходимые меры поддержки» - пояснил министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Алексей Копытов.

Уникальный сервис «одного окна» высоко оценил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем. Сейчас опыт донского региона применяют в 11-ти субъектах страны, а с момента старта проекта сервисом «одного окна» в МФЦ Дона воспользовались уже 4 тысячи участников СВО и членов их семей.

«Благодаря взаимодействию Министерства цифрового развития РФ и Минобороны РФ, создана витрина данных, которая значительно упрощает процесс оказания услуг. Витрина данных Минобороны содержит все сведения об участнике СВО, которые помогают в оказании услуги» - рассказала главный специалист отдела обслуживания МФЦ Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Юлия Асманская.

Механизмы поддержки участников СВО на Дону продолжают развиваться. Недавно создан чат-бот, в котором можно найти информацию по всем вопросам, связанным с участием в СВО: от планирования заключения контракта до адаптации к мирной жизни.