Лавров: Украина превратилась в угрожающий России «наземный авианосец»

Также западные страны стремились сдерживать развитие России, предлагая ей упрощенные технологии, требуя взамен полезные ископаемые.
Марина Крижановская 2025-10-21 02:43:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Руками глобального Запада Украина превратилась в источник постоянных угроз для России, в так называемый «наземный авианосец». Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, западные страны добивались своего, и создали из украинского государства «анти-Россию». Своим видением он поделился в интервью по случаю 80-летия режиссера Никиты Михалкова.

Россия хотела отстаивать свое достоинство с учетом национальных интересов, не желая за «дружбу» с Западом расплачиваться забвением русских людей в Крыму, в Донбассе, в Новороссии, подчеркнул министр иностранных дел.

«Все договоренности, которые в этой связи Запад "спонсировал", добиваясь уважения прав этих людей, не мешали ему "гнуть" свою линию, создавая из Украины "анти-Россию", такой "наземный авианосец" для создания постоянных угроз Российской Федерации», - рассказал Лавров для документального проекта.

С началам специальной военной операции, продолжил глава МИД, стало ясно, что все наши внешние связи Запад использовал с целью сдерживания «нашего развития».

«Дескать, вот вам - "простенькие технологии". А нам дайте нефть, газ, титан, алюминий, и мы вам все остальное будем обеспечивать», - добавил он.

Ранее министр прокомментировал бесконечные требования киевского режима на Украине о возврате к границам 2022 года, до начала спецоперации. Лавров назвал это «политической слепотой» и пояснил, что у Киева был шанс сначала остаться в границах 1991 года, однако после событий в 2014 году она потеряла сначала Крым, а затем и Донбасс.

