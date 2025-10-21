МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FIS не допустила российских лыжников до Олимпийских игр

Федерация продлила ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.
Константин Денисов 2025-10-21 23:41:58
© Фото: Jens BÃ�ttner, dpa, Globallookpress

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских лыжников от участия в международных соревнованиях. Таким образом, россияне и белорусы не выступят на Олимпийских играх 2026 года.

«Совет FIS собрался во вторник и проголосовал за то, чтобы не допускать спортсменов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) до квалификационных соревнований на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

В FIS пояснили, что рассматривали критерии МОК допуска россиян в нейтральном статусе. Однако в итоге в организации сослались на то, что каждая федерация принимает решение о допуске самостоятельно.

Ранее сообщалось о том, что FIS рассылала национальным лыжным федерациям письма с опросом о возможности участия россиян и белорусов в Олимпиаде. Его результаты остались неизвестными.

В Ассоциации лыжных видов спорта России выразили глубокое разочарование решением FIS и назвали его дискриминационным, а также противоречащим принципу политического нейтралитета.

#Спорт #Олимпийские игры #лыжные гонки #сборная России #FIS
