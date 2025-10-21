МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Daily Mail: гробница фараона Тутанхамона может рухнуть в Египте

Без срочных мер помещение обрушится, и все артефакты засыплет землей.
Дима Иванов 2025-10-21 17:18:28
© Фото: Sobolev Artyom, news.ru, Global Look Press

Знаменитая гробница фараона Тутанхамона в Долине царей Египта под угрозой полного разрушения из-за растущих трещин в стенах и потолке, предупреждают археологи. Без срочных мер по укреплению структура может рухнуть, уничтожив бесценные артефакты и мумию фараона, правившего в XIV веке до н. э. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные недавних исследований.

Гробница Тутанхамона, открытая в 1922 году британским египтологом Говардом Картером, считается одной из самых сохранных королевских усыпальниц Древнего Египта. Она содержит мумию фараона и более 5 000 предметов, включая легендарную золотую погребальную маску.

Причины разрушений кроются в геологических факторах и антропогенном влиянии, отмечает Daily Mail. Долина царей расположена в нестабильных известняковых породах, подверженных сейсмике и естественной осадке, что привело к появлению трещин. Ежедневный поток туристов вызывает вибрации от шагов и колебания влажности от дыхания и пота посетителей.

Рост уровня грунтовых вод, плохой дренаж, перепады температур в пустыне и повышенный уровень CO2 внутри гробницы ускоряют разрушение. Первые трещины обнаружили еще в 1920-х годах, но недавние сканирования выявили разломы шириной в несколько сантиметров в ключевых зонах - в том числе на потолке погребальной камеры с росписями из Книги мертвых, говорится в статье.

Для предотвращения катастрофы предлагают комплекс мер. Среди немедленных - установка стальных опор и инъекции стабилизирующего раствора в трещины, как рекомендует геофизическая группа. Для туристов предлагается ввести лимит в тысячу посетителей в день, а также выбрать специальную обувь для снижения вибраций. В качестве возможного формата рассматриваются и виртуальные туры.

Египетские власти обещают создать рабочую группу в ближайшие месяцы, хотя бюрократические задержки вызывают беспокойство, отмечает Daily Mail. В долгосрочной перспективе часть артефактов предлагают перенести в музеи с контролируемым климатом, сохранив при этом гробницу на месте.

#Наука #в стране и мире #Египет #археологи #древний египет #находки #тутанхамон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 