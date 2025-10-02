МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров рассказал о помощи Южной Осетии в сфере безопасности

Министры иностранных дел России и Южной Осетии обсудили широкий спектр двусторонних отношений, перспективы их развития, а также подписали план межмидовских консультаций на 2026-2027 годы.
Ян Брацкий 2025-10-02 11:11:52
© Фото: mid.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Отношения России и Южной Осетии опираются на принципы равенства, интеграции и союзничества. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим югоосетинским коллегой Ахсаром Джиоевым в Сочи.

«Южная Осетия - близкий друг и союзник России. Будем продолжать помогать ей в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития», - сказал глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание на стремительное развитие двусторонних отношений между Москвой и Цхинвалом. Со слов министра, лидеры двух стран встречались 10 мая, приняли участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 26 мая, а 12 июня провели содержательную телефонную беседу. Сегодня Южная Осетия успешно развивается, в том числе экономически, отметил министр. Растут внутренний валовой продукт и внешнеторговый оборот.

Сергей Лавров также поздравил коллегу с недавним праздником, Днем республики, и положительно оценил итоги приуроченного к торжествам Международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Сегодня при участии России разрабатывается новая госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы, напомнил Лавров. Ее реализация должна придать импульс дальнейшему раскрытию потенциала страны.

#Россия #Экономика #Лавров #МИД РФ #Южная Осетия #Инвестиции
