Суд изъял бизнес владельцев брендов «Кириешки» и «Бабкины семечки»

Суд изъял имущество владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек» на общую сумму 500 миллиардов рублей в качестве обеспечительной меры.
Ян Брацкий 2025-10-02 10:09:58
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Суд в Москве признал холдинг KDV Group* экстремистским объединением. Ответчиками по делу выступили бизнесмен Денис Штенгелов, его отец Николай, гражданская жена предпринимателя Мария Каржилова и головное предприятие холдинга АО «Кондитерус Ком»*, которому принадлежат такие бренды, как «Кириешки», «Яшкино», Calve и «Бабкины семечки».

В суде Генпрокуратура РФ указала, что Штенгелов является гражданином Австралии, а его отец - украинец. За последнее время они вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей. Деньги пошли на поддержку экономик США и Австралии, которые поставляют оружие киевскому режиму.

Также известно, что Штенгелов-старший более 10 лет финансировал террористические организации «Азов»**, «Айдар»** и «Днепр-1»**. Кроме того, он создал военизированное подразделение, вошедшее в их состав. Позже его сына уличили в снабжении боевиков ВСУ продовольствием и другими необходимыми товарами. Защита пыталась добиться исключения из списка ответчиков Каржиловой, но обвинение доказало ее брачные отношения со Штенгеловым-младшим и наличие у них общих детей.

По оценкам Генпрокуратуры, доход семьи Штенгеловых оценивается в 497 миллиардов рублей. Решением суда их имущество на общую сумму в 500 миллиардов рублей арестовано в качестве обеспечительной меры. Под арест попали также акции «Кондитерус. Ком»* и десятков других компаний группы. Сторона обвинения в суде заявила, что холдинг стал не только источником личного обогащения семьи его владельцев, но также использовался для нанесения стратегического ущерба России за счет финансирования недружественных государств. Решение суда подлежит немедленному исполнению, представители ответчиков планируют его обжаловать.

* Экстремистские организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

** Террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

