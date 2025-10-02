МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

Причина смерти не уточняется.
Гоар Хачатурян 2025-10-02 10:21:12
© Фото: Telegram/vmoskvanews

Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Ему было 74 года. Об этом сообщило издание на своем сайте.

«Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», - пишет издание.

За вклад в развитие отечественной культуры и журналистики Куприянов был признан заслуженным работником культуры РФ. Пост главного редактора газеты он занимал с 2011 года.

Президент России Владимир Путин вручил Александру Куприянову почетную грамоту за заслуги в СМИ и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, журналист - лауреат премий «Золотое перо России» и «Медиаменеджер России», а также премии в номинации «Проза» Союза писателей России.

#газета #Куприянов #вечерняя москва #главред
