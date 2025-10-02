Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Ему было 74 года. Об этом сообщило издание на своем сайте.

«Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», - пишет издание.

За вклад в развитие отечественной культуры и журналистики Куприянов был признан заслуженным работником культуры РФ. Пост главного редактора газеты он занимал с 2011 года.

Президент России Владимир Путин вручил Александру Куприянову почетную грамоту за заслуги в СМИ и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, журналист - лауреат премий «Золотое перо России» и «Медиаменеджер России», а также премии в номинации «Проза» Союза писателей России.