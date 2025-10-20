МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский забыл английский во время интервью в США

Украинский лидер неоднозначно ответил насчет «Томагавков».
Глеб Владовский 2025-10-20 06:23:18
© Фото: Steffen Trumpf, dpa, Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнулся с языковым барьером во время интервью в США. Инцидент произошел во время эфира телеканала NBC.

«(Зеленский. - Прим. ред.) пытался объяснить необходимость ведения "переговоров в тишине", но забыл соответствующее английское слово. Ему пришлось обратиться за помощью к ассистентам за кадром для перевода слова "тихий"», - пишет 360.ru.

В материале также отмечается, что украинский лидер неоднозначно ответил касательно поставок крылатых ракет средней дальности «Томагавк». Его высказывание можно расценивать как желание их получить («Конечно, я хочу»), так и отказ от них («Конечно, я не буду»).

Ранее газета Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия, выдвинутые Россией, или столкнуться с «уничтожением».

#в стране и мире #интервью #сша #Владимир Зеленский #английский язык
