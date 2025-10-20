Чистый город и добрые люди: экс-помощница Байдена рассказала о жизни в РФ

Переехавшая в Россию из США помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид восхитилась своим новым местом жительства. Она назвала российскую столицу чистым и красивым эффектным городом, а его жителей - добрыми и милыми.

«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», - сообщила экс-сотрудник Белого дома в интервью РИА Новости.

В настоящее время женщина работает обозревателем в коллективе телеканала RT. По ее словам, для труда это замечательное место, где «вы не подвергаетесь цензуре» и «всегда позволено следовать своему любопытству и истине».

В конце сентября этого года сообщалось о получении Тарой Рид гражданства России. Президент Владимир Путин подписал об этом указ.

С Байденом она работала в 1993 году, тогда тот был еще сенатором. Но в 2020 году Тара Рид публично обвинила его в сексуальных домогательствах.