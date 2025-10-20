МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Чистый город и добрые люди: экс-помощница Байдена рассказала о жизни в РФ

Тара Рид сообщила и о том, как ей работается на российском телевидении.
Дарина Криц 2025-10-20 05:05:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Переехавшая в Россию из США помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид восхитилась своим новым местом жительства. Она назвала российскую столицу чистым и красивым эффектным городом, а его жителей - добрыми и милыми.

«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», - сообщила экс-сотрудник Белого дома в интервью РИА Новости.

В настоящее время женщина работает обозревателем в коллективе телеканала RT. По ее словам, для труда это замечательное место, где «вы не подвергаетесь цензуре» и «всегда позволено следовать своему любопытству и истине».

В конце сентября этого года сообщалось о получении Тарой Рид гражданства России. Президент Владимир Путин подписал об этом указ.

С Байденом она работала в 1993 году, тогда тот был еще сенатором. Но в 2020 году Тара Рид публично обвинила его в сексуальных домогательствах.

#Москва #Россия #в стране и мире #сша #Тара Рид
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 