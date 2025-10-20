МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Колонна Hummer армии США столкнулась с автобусом в Польше

В ДТП пострадали четыре человека.
Константин Денисов 2025-10-20 23:40:03
© Фото: MApodogan, Х

Четыре человека пострадали в ДТП с участием колонны Hummer армии США и микроавтобуса в Польше. Об этом сообщает RMF FM.

«Пострадали три солдата. Также ранен водитель микроавтобуса», - говорится в сообщении.

По информации источника, авария произошла на автостраде A2 в Великопольском воеводстве. Причины ДТП выясняются.

В связи с происшествием, участок дороги оказался временно заблокирован, что привело к созданию пробки. На месте ДТП продолжают работу представители спецслужб.

#Польша #вс сша #ДТП #автобус
