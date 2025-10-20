Колонна Hummer армии США столкнулась с автобусом в Польше

Четыре человека пострадали в ДТП с участием колонны Hummer армии США и микроавтобуса в Польше. Об этом сообщает RMF FM.
«Пострадали три солдата. Также ранен водитель микроавтобуса», - говорится в сообщении.
По информации источника, авария произошла на автостраде A2 в Великопольском воеводстве. Причины ДТП выясняются.
В связи с происшествием, участок дороги оказался временно заблокирован, что привело к созданию пробки. На месте ДТП продолжают работу представители спецслужб.
