Туристы пытались сами отыскать пропавшую в горах Южного Урала участницу восхождения

Находившиеся в одной группе с пропавшей в горах Южного Урала Полиной Захаровой люди пытались найти ее самостоятельно - они заново прошли тропу, по которой 43-летняя женщина ушла к вершине. Однако никаких следов туристки там не обнаружилось. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Челябинской области Татьяна Кайзер.

Как пояснила собеседница телеканала, Захарова восходила на Иремель в составе самостоятельной туристической группы.

«Она вышла в составе этой группы на дорогу к вершине, но впоследствии от этой группы отделилась добровольно... Хватились вечером, потому что проводили заброску до кордона для экономии сил... Было два времени, когда от кордона должны были группу забирать, ни к одному из этих обозначенных отъездов она не вышла», - сказала Кайзер.

После этого начались поиски с привлечением спасателей.

«Кроме того, я так понимаю, что люди из этой группы еще и самостоятельно прошли тропу туда и обратно, чтобы по горячим следам найти человека, если вдруг с ним что-то на тропе случилось. Но на тропе она обнаружена не была и с утра воскресенья началась полномасштабная спасательная операция», - добавила собеседница.

Захарова поехала в горы на границе Челябинской области и Башкирии для участия в конкурсе по восхождению, уже почти три дня она не выходит на связь. Женщину ищут добровольцы и спасатели, применяется беспилотная авиация МЧС, однако поиски осложняются непогодой. Судя по соцсетям пропавшей, она - опытный турист, и уже неоднократно совершала походы в горы.