Times: Польша и Великобритания заключат договор по «сдерживанию России»

Польша и Великобритания практически договорились о заключении договора по сдерживанию России. Об этом со ссылкой на главу польского МИД пишет издание Times.

Как стало известно, страны достигли завершающего этапа подготовки крупного двустороннего соглашения в сфере безопасности. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава и Лондон собираются наладить сотрудничество в вопросах обороны, а также нелегальной миграции. По мнению европейских политиков, данные меры помогут странам более эффективно «сдерживать Россию», а изменения в миграционном законодательстве решат проблему контрабанды людей.

По имеющейся информации, Сикорский и его британский коллега Иветт Купер провели переговоры по поводу подготовки соглашения на прошлой неделе. В них также принимал участие советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл.