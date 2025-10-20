МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Times: Польша и Великобритания заключат договор по «сдерживанию России»

Министры иностранных дел обеих стран уже провели встречу касательно этого вопроса.
Тимур Юсупов 2025-10-20 17:21:34
© Фото: Алексей Алексеев, РИА Новости

Польша и Великобритания практически договорились о заключении договора по сдерживанию России. Об этом со ссылкой на главу польского МИД пишет издание Times.

Как стало известно, страны достигли завершающего этапа подготовки крупного двустороннего соглашения в сфере безопасности. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава и Лондон собираются наладить сотрудничество в вопросах обороны, а также нелегальной миграции. По мнению европейских политиков, данные меры помогут странам более эффективно «сдерживать Россию», а изменения в миграционном законодательстве решат проблему контрабанды людей.

По имеющейся информации, Сикорский и его британский коллега Иветт Купер провели переговоры по поводу подготовки соглашения на прошлой неделе. В них также принимал участие советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл.

