Самолет австралийских ВВС нарушил воздушное пространство Китая, вторгшись на территорию спорной акватории в Южно-Китайском море. Об этом пишет издание 360.ru, со ссылкой на пресс-службу Народно-освободительной армии КНР.

Как сообщается, патрульный противолодочный Boeing P-8 Poseidon Австралии незаконно появился в воздухе над Парасельскими островами, где китайское правительство запрещает появляться без разрешения властей. С 1974 года над архипелагом был установлен контроль КНР, однако на него также предъявляют претензии Вьетнам и Тайвань.

«Южная зона боевого командования НОАК мобилизовала военно-воздушные и военно-морские силы для сопровождающего наблюдения в соответствии с правилами и законами», — отметили китайские вооруженные силы.

Официальные представители китайской армии также заявили, что подобные инциденты являются прямым нарушением суверенитета КНР и могут привести к различным инцидентам как в воздухе, так и на воде.