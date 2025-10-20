Нашедшему на улице 1,6 млн рублей москвичу грозит до 10 лет тюрьмы

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который нашел на улице и потратил свыше 1,6 миллиона рублей в иностранной валюте. Об этом пишет издание aif.ru со ссылкой на Главное управление столичного МВД.

Как стало известно, потерпевший, прогуливавшийся вместе с супругой по Новослободской улице, не заметил, как из кармана его куртки на асфальт выпал пакет с крупной суммой денег. Деньги посреди улицы обнаружил шедший за парой 62-летний мужчина. Москвич решил не обращаться в полицию, а присвоить деньги себе.

Попытки потерпевшего найти пропажу самостоятельно не увенчались успехом, вследствие чего он решил обратиться за помощью в правоохранительные органы. В результате полиция быстро вычислила вора, который тем не менее уже успел потратить найденные деньги.

За кражу иностранной валюты на сумму более 1,6 миллиона рублей против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Несмотря на то что суд отпустил москвича под подписку о невыезде, теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы, а также крупный штраф.