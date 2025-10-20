Грузовой самолет столкнулся с машиной при посадке и выкатился в море в Гонконге

Грузовой самолет столкнулся с автомобилем при посадке в международном аэропорту Гонконга и выкатился за пределы ВПП. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации источника, воздушное судно задело машину и не смогло вовремя остановиться. В результате инцидента самолет частично погрузился в море. Предварительно там он также допустил столкновение с судном.

В результате инцидента погиб один из двух пассажиров находившегося на полосе автомобиля. Второй госпитализирован с различными травмами.

Экипаж самолета в количестве четырех человек не пострадал. Северная полоса аэропорта временно закрыта.