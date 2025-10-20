МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Грузовой самолет столкнулся с машиной при посадке и выкатился в море в Гонконге

В результате авиапроисшествия один человек погиб.
Константин Денисов 2025-10-20 01:57:41
© Фото: Squawk_Alert, X

Грузовой самолет столкнулся с автомобилем при посадке в международном аэропорту Гонконга и выкатился за пределы ВПП. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации источника, воздушное судно задело машину и не смогло вовремя остановиться. В результате инцидента самолет частично погрузился в море. Предварительно там он также допустил столкновение с судном.

В результате инцидента погиб один из двух пассажиров находившегося на полосе автомобиля. Второй госпитализирован с различными травмами.

Экипаж самолета в количестве четырех человек не пострадал. Северная полоса аэропорта временно закрыта.

#в стране и мире #самолеты #Гонконг #происшествия #аварии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 