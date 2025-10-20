Убийце музыканта Игоря Талькова утвердили приговор

В Санкт-Петербурге суд утвердил приговор убийце музыканта Игоря Талькова Валерию Шляфману. Как сообщили в местной прокуратуре, сторона обвинения в апелляционном порядке отстояла законность признания вины бывшего концертного директора исполнителя в умышленном убийстве, а также покушении на жизнь телохранителя певицы Азизы, находившегося в тот день на месте преступления.

Первоначально, Шляфман был признан виновным в случившемся еще в апреле 2025 года, на основании заочного приговора Петроградского районного суда. Однако сторона защиты продюсера, с 1992 года проживающего в Израиле, была не согласна с решением и пыталась в апелляционном порядке обжаловать его.

Несмотря на протесты адвокатов концертного директора, суд, опираясь на аргументацию прокурора, не стал удовлетворять жалобу, признав решение законным и обоснованным. Валерий Шляфман был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.

Убийство музыканта и киноактера Игоря Талькова произошло 6 октября 1991 года, незадолго до начала его выступления на сборном концерте звезд советской эстрады во Дворце спорта «Юбилейный». Трагедия случилась в результате конфликта между Тальковым, его охранниками и концертным директором Валерием Шляфманом с телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Шляфман из личной неприязни был намерен застрелить Малахова, однако пуля попала в грудь Талькову. Из-за этого продюсер стал одновременно обвиняемым, как в покушении на жизнь, так и непосредственно в убийстве.

В апреле этого года сообщалось о том, что как только приговор Шляфману вступит в законную силу - убийцу музыканта объявят в международный розыск.