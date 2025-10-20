В театре Ленсовета назвали «наглым враньем» уход со сцены Боярского

В театре Ленсовета опровергли слухи об уходе со сцены советского и российского актера театра и кино Михаила Боярского.

«Наглое вранье», - прокомментировали «Звезде» информацию об уходе Михаила Боярского со сцены.

В театре отметили, что подобная новость - фейк. Артист ничего подобного не заявлял. Кроме того, он задействован в двух постановках и продолжит играть.

Ранее в СМИ начали распространяться новость о том, что советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский объявил о завершении своей театральной карьеры на встрече с поклонниками.