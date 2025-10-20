МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Юрист рассказал о долгой процедуре рассмотрения апелляций федераций спорта

Каждая федерация спорта отдельно подает апелляцию по решению о допуске спортсменов к международным соревнованиям, рассказал спортивный юрист.
Игнат Далакян 2025-10-20 13:05:03
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Каждая апелляция о недопуске спортсменов к международным соревнованиям каждой федерации спорта рассматривается арбитражным судом отдельно, и заявление подается также в индивидуальном порядке. Об этом сообщил «Звезде» спортивный юрист Олег Смирнов.

«Проблема в том, что каждая федерация индивидуально рассматривается и подача идет от фигурного катания отдельно, от хоккея России отдельно, от РФС отдельно. То есть это должна федерация индивидуально подавать. И в принципе как прецедент можно использовать, но будет приниматься решение. Это долгая процедура. Я не знаю, сколько времени потребовалось в обследовании, чтобы подачи провести и заседание провести, что нарушено права», - сказал он.

Ранее апелляционный трибунал признал незаконным недопуск российских бобслеистов и скелетонистов до международных турниров, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Напомним, в сентябре международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян до отбора на Олимпиаду. Против наших спортсменов проголосовали 34 страны.

Между тем 16 октября спортивный арбитражный суд впервые признал дискриминационными санкции в отношении россиян. Тогда речь шла о решении Европейского союза настольного тенниса об отстранении спортсменов РФ от международных игр.

#Спорт #наш эксклюзив #арбитражный суд #Спортсмены #апелляция #допуск спортсменов #федерация спорта
