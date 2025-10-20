В Иркутске таможенники нашли три кило мяса медуз у пассажира из Вьетнама

Иркутские таможенники обнаружили у пассажира из Вьетнама сырое мясо медуз. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Таможенники обнаружили три килограмма сырого мяса медуз в багаже иностранного гражданина. Мужчина прибыл из Ханоя (Вьетнам) и привез более пяти килограмм морепродуктов... без документов и заводской упаковки», - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что таможенники развернули груз обратно с целью не допустить вероятного распространения опасных инфекций. Нарушителя обязали выплатить штраф за попытку провезти деликатесы без документов.

Ранее сообщалось, что таможенники в Санкт-Петербурге пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии живых омаров из ОАЭ.