Артиллеристы уничтожили миномет и склад боеприпасов ВСУ под Берестком

Артиллеристы точным огнем накрыли минометный расчет противника, а операторы FPV-дронов уничтожили миномет украинских боевиков.
2025-10-20 12:17:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» нанесли удар по позициям противника в районе населенного пункта Бересток. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов выявили замаскированную огневую позицию ВСУ. Координаты цели были переданы артиллерийскому расчету гаубицы «Мста-Б». Точным огнем минометный расчет противника был подавлен, а операторы FPV-дронов нанесли дополнительные удары, уничтожив сам миномет.

Также военнослужащие группировки поразили склад боеприпасов, который находился поблизости.

На опубликованных кадрах видно, как дрон фиксирует укрепленное укрытие в зарослях. В объективе различимы несколько человек у входа в сооружение. Через несколько секунд в это место попадает боеприпас - помещение накрывает взрыв и клубы дыма. В следующих фрагментах видно, как происходит детонация, и огонь охватывает позицию.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ потеряли пикап, склад и миномет под ударами дронов группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #Мста-Б #спецоперация #группировка юг
