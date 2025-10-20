МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На севере Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.
Дарина Криц 2025-10-20 00:58:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На севере Москвы погиб переходивший дорогу мужчина. Дорожный инцидент произошел в районе Головинский на улице Флотская около дома №15.

Известно, что он пересекал проезжую часть в неположенном месте. В какой-то момент на него налетел автомобиль, после чего водитель скрылся с места ДТП.

Как сообщает 360.ru, от полученных травм пешеход скончался на месте. Водителя удалось задержать, его нашли по месту жительства.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи работают на месте ЧП, изучая все детали произошедшей аварии.

#Москва #в стране и мире #авария #ЧП #ДТП #водитель #погиб #сбить насмерть
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 