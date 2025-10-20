На севере Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

На севере Москвы погиб переходивший дорогу мужчина. Дорожный инцидент произошел в районе Головинский на улице Флотская около дома №15.

Известно, что он пересекал проезжую часть в неположенном месте. В какой-то момент на него налетел автомобиль, после чего водитель скрылся с места ДТП.

Как сообщает 360.ru, от полученных травм пешеход скончался на месте. Водителя удалось задержать, его нашли по месту жительства.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи работают на месте ЧП, изучая все детали произошедшей аварии.