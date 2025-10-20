МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тело тренера чемпионов по боксу Чехова нашли с огнестрелом в Реутове

Обстоятельства смерти наставника выясняют правоохранительные органы.
Константин Денисов 2025-10-20 02:10:43
© Фото: ТОРПЕДО (Москва) школа бокса, боксерский клуб / VK

Тело советского тренера по боксу Олега Чехова обнаружили в его квартире в подмосковном Реутове. Об этом сообщает Life.

Соседи наставника вызвали полицию после того, как услышали выстрел. Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело Чехова с огнестрельным ранением, а рядом с ним - пистолет.

В качестве основных версий случившегося рассматриваются как убийство, так и самоубийство. При этом соседи уверяют, что никаких подозрительных лиц в подъезде не видели.

Чехов погиб в возрасте 85 лет. За время тренерской деятельности он успел воспитать многих чемпионов СССР, Европы и мира, среди которых Александр Крупин, Сергей Кобозев, Вячеслав Аникин, Александр Перевозчиков и Джабраил Джабраилов.

