Ферстаппен стал победителем Гран-при США «Формулы-1»

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл Гран-при США.

Пилот из Нидерландов стартовал с поул-позишн и финишировал первым. Второе место занял британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Он отстал от Ферстаппена на 7,959 секунды. Замкнул тройку призеров монегаск Шарль Леклер на «Феррари» (+15,373).

Лидер общего зачета - австралиец Оскар Пиастри, являющийся партнером Норриса по «Макларену», занял лишь пятое место. Такие результаты позволили Ферстаппену подобраться к нему в таблице на расстояние 30 очков.

В Кубке конструкторов с огромным отрывом лидирует «Макларен», имеющий над идущим вторым «Ред Буллом» почти двукратное преимущество по очкам. «Феррари» расположился на третьей строчке.

Следующий Гран-при состоится в Мексике. Первые свободные заезды пройдут уже 24 октября.