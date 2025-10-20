МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ферстаппен стал победителем Гран-при США «Формулы-1»

Действующий чемпион одержал уверенную победу на трассе в Остине.
Константин Денисов 2025-10-20 00:14:13
© Фото: Dppi Keystone Press Agency, Global Look Press

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» выиграл Гран-при США.

Пилот из Нидерландов стартовал с поул-позишн и финишировал первым. Второе место занял британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Он отстал от Ферстаппена на 7,959 секунды. Замкнул тройку призеров монегаск Шарль Леклер на «Феррари» (+15,373).

Лидер общего зачета - австралиец Оскар Пиастри, являющийся партнером Норриса по «Макларену», занял лишь пятое место. Такие результаты позволили Ферстаппену подобраться к нему в таблице на расстояние 30 очков.

В Кубке конструкторов с огромным отрывом лидирует «Макларен», имеющий над идущим вторым «Ред Буллом» почти двукратное преимущество по очкам. «Феррари» расположился на третьей строчке.

Следующий Гран-при состоится в Мексике. Первые свободные заезды пройдут уже 24 октября.

#Спорт #в стране и мире #формула-1 #гран-при сша #Макс Ферстаппен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 