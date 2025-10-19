ABS: машина наехала на палатку в Мэриленде, пострадали девять детей

В Мэриленде 11 человек получили серьезные травмы, когда в субботу вечером автомобиль врезался в палатку, передает ABS News. В числе пострадавших младенец и малолетняя девочка, они в критическом состоянии.

По данным пожарной службы и скорой медицинской помощи округа Принс-Джордж, из 11 доставленных в больницу человек девять были несовершеннолетними. В аварии пострадали две женщины, сообщили в управлении.

Инцидент произошел около 22:15 по местному времени в жилом районе города Блэйденсбург, штат Мэриленд, в нескольких километрах к северо-востоку от столицы страны. Пока не ясно, почему в момент происшествия люди находились в палатке. Остальные пострадавшие получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.