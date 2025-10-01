МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Омске водитель автобуса зажал ребенка дверьми и протащил по дороге

Мальчик получил ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.
Сергей Дьячкин 2025-10-01 09:09:29
© Фото: Telegram/omsktop1 © Видео: Telegram/omsktop1

В Омске водитель пассажирского автобуса начал движение, не заметив, что зажал дверьми ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале полиции региона.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 сентября около 18.30 на остановке «Улица Рабиновича».

Согласно предварительным данным, собранным Госавтоинспекцией, в салон автобуса, следовавшего по маршруту №33, попыталась зайти женщина с ребенком пяти лет. В этот момент водитель закрыл дверь и несколько метров протащил мальчика по дороге.

Позже мама вместе с сыном обратилась за помощью в больницу. У мальчика были диагностированы ушибы. По итогам осмотра медики назначили ребенку амбулаторное лечение.

Полицейские проводят дальнейшую проверку. В результате нее будут установлены все обстоятельства случившегося.

#в стране и мире #«Омск» #ДТП #ребенок #автобус #Госавтоинспекция России
