МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме назвали самый короткий рабочий месяц в 2026 году

Отпуск лучше всего брать после того, как получил хорошие выплаты, сообщила Светлана Бессараб.
Владимир Рубанов 2025-10-19 08:42:34
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press

В России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она добавила, что самым коротким рабочим месяцем станет январь. В нем всего 15 рабочих дней.

Депутат напомнила, что график отпусков на предприятии формируется не позднее, чем за две недели до окончания года. Отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка за последние 12 месяцев. При расчете отпускных учитываются все выплаты, включая годовую премию.

Работнику выгоднее планировать отпуск после того, как он получил хорошие выплаты, добавила Бессараб. По ее словам, женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, могут заменить расчетный период на предыдущие годы, чтобы увеличить пособие.

Ранее сообщалось, что декретные и больничные выплаты вырастут в 2026 году вслед за МРОТ. Кроме того, Светлана Бессараб рассказала, что повышение минимального размера оплаты труда на 20% так или иначе коснется всех россиян.

#в стране и мире #отпуск #работа #выходные #рабочие дни #отпускные #график отпусков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 