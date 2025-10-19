В Госдуме назвали самый короткий рабочий месяц в 2026 году

В России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она добавила, что самым коротким рабочим месяцем станет январь. В нем всего 15 рабочих дней.

Депутат напомнила, что график отпусков на предприятии формируется не позднее, чем за две недели до окончания года. Отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка за последние 12 месяцев. При расчете отпускных учитываются все выплаты, включая годовую премию.

Работнику выгоднее планировать отпуск после того, как он получил хорошие выплаты, добавила Бессараб. По ее словам, женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, могут заменить расчетный период на предыдущие годы, чтобы увеличить пособие.

Ранее сообщалось, что декретные и больничные выплаты вырастут в 2026 году вслед за МРОТ. Кроме того, Светлана Бессараб рассказала, что повышение минимального размера оплаты труда на 20% так или иначе коснется всех россиян.