Глава КГБ Белоруссии: работа по контактам Лукашенко с Зеленским ведется

В Минске планируют найти консенсус с украинской стороной.
Константин Денисов 2025-10-19 23:58:01
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Работа по контактам президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским ведется. Об этом заявил в интервью телеканалу «Первый информационный» глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

«Да, в этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложившейся обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется», - сказал Тертель.

В то же время, он подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от позиции Киева. В Минске готовы к спокойным переговорам и поиску компромисса.

Также Тертель отметил, что ситуация на границе двух стран склонна к обострению. Белоруссия прилагает все усилия для ее стабилизации.

Ранее Financial Times сообщила о том, что глава Белого дома Дональд Трамп поставил Зеленскому ультиматум: либо тот соглашается на условия России, либо Украина перестанет существовать.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #Владимир Зеленский #Александр Лукашенко #переговоры #КГБ Белоруссии
