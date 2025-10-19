Глава КГБ Белоруссии: работа по контактам Лукашенко с Зеленским ведется

Работа по контактам президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским ведется. Об этом заявил в интервью телеканалу «Первый информационный» глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

«Да, в этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложившейся обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется», - сказал Тертель.

В то же время, он подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от позиции Киева. В Минске готовы к спокойным переговорам и поиску компромисса.

Также Тертель отметил, что ситуация на границе двух стран склонна к обострению. Белоруссия прилагает все усилия для ее стабилизации.

Ранее Financial Times сообщила о том, что глава Белого дома Дональд Трамп поставил Зеленскому ультиматум: либо тот соглашается на условия России, либо Украина перестанет существовать.