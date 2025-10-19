В Сочи огонь охватил три частных дома и одну машину

В поселке Дагомыс городского округа Сочи произошел пожар в трех частных домах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, огонь полыхал на 350 «квадратах». Пожару присвоили повышенный ранг №2.

Сообщение о возгорании поступило в 18:20. Через семь минут пожарные были уже на месте происшествия, где установили, что горит два частных дома на площади 200 «квадратов». В 19:14 огонь перешел на третий дом и захватил еще машину.

По последней информации, пожар локализован. К ликвидации огня привлекаются 69 специалистов и 21 единица техники.