Москвич взорвал пиротехнику прямо в вагоне столичной подземки

В московском метро в перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» 53-летний мужчина использовал пиротехническое изделие, из-за чего в вагоне раздался хлопок. Об этом сообщили в МВД России.

Уточняется, что это произошло около 13:00 по московскому времени. Нарушителя мгновенно задержали сотрудники полиции и доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.

По информации столичной прокуратуры, московский метрополитен устанавливает все обстоятельства инцидента. В результате происшествия никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

По информации Telegram-канала 112, мужчина взорвал две страйкбольных гранаты, с которыми зашел в вагон метро. Осколками задело ребенка, утверждают очевидцы.