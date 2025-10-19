Казан с едой взорвался у индийского студента в общежитии ДВФУ

Казан с едой взорвался у индийского студента в общежитии Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. Студент вуза рассказал 360.ru о том, как это произошло.

Егор учится в ДВФУ и живет в том же общежитии, где все случилось. С его слов, инцидент произошел на третьем этаже корпуса на Малом Аяксе. Студентов попросили не заходить в помещение.

«Как говорят многие, взорвался горшок индийца», - рассказал он.

Позже в пресс-службе ДВФУ уточнили, что на кухне общежития студенты оставили без присмотра кастрюлю-скороварку. Никто не пострадал.

Сейчас гостиница учебного заведения работает в обычном режиме, отметили в ДВФУ. Специалисты устанавливают размер ущерба имуществу, и в ближайшее время начнутся ремонтные работы.