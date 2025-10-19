Моряки-балтийцы подготовили к зиме старейший в Финском заливе маяк

Маяки Финского залива подготовили к зимней навигации. Работу главных ориентиров для кораблей проверили специалисты гидрографической службы Военно-морского флота. Одним из первых стал старейший маяк Балтики - Стирсудден. Название маяка переводится со шведского как «Указующий мыс» - и отсюда действительно весь Финский залив как на ладони. Это только кажется, что маяк «тонет» в зелени карельских сосен и золоте кленов. Его белый огонь виден издалека - на 21 морскую милю, благодаря линзе Френеля из чистого хрусталя.

«В темное время суток четыре луча. Они вращаются, поэтому называется групповой проблесковый маяк. Один луч пошел, второй - постоянно лампочка горит и 15 секунд оборот линзы», - объяснил начальник маяка Стирсудден Александр Метлушко.

Александр Метлушко - начальник Стирсуддена уже 11 лет и каждую вахту он три раза в сутки поднимается наверх, чтобы проконтролировать работу автоматики и вручную очистить драгоценную хрустальную линзу.

«Ответственность велика, потому что это безопасность судоходства в Финском заливе. Сейчас, в связи с обстановкой, мы еще наблюдаем и за морем, чтобы не было посторонних предметов и катеров», - рассказал Метлушко.

Возле этого мыса в северной части Финского залива проходит главный корабельный фарватер. Поэтому, даже во времена императора Петра I здесь жгли костры по ночам, а полтора века назад построили первый маяк. Но в годы советско-финской войны башня была разрушена. Восстановили ее 70 лет назад. Стирсудден сейчас один из 13 обслуживаемых маяков в Финском заливе. Он входит в структуру гидрографической службы ВМФ. Даже в эпоху спутниковой навигации, балтийские маяки по-прежнему обеспечивают безопасность плавания, как российских, так и иностранных кораблей.

«Электронные средства подвержены различным помехам, связанным с различными явлениями и маяки нужны, чтобы мореплаватели могли проверять себя, проверять технику и быть на 100% уверенными, что они находятся в том месте, в котором они считают», - полагает начальник маячной службы ВМФ РФ Олег Гайдай.

На Стирсуддене уже подготовились к зимнему периоду навигации. В дизельном генераторе заменили масло и фильтры и даже собрали мед на своей - маячной пасеке. Его здесь собирают особые - добрые пчелы.

«Они все разные, как люди пчелы. Здесь у нас разнотравье: лес, север, но северный мед - самый лучший мед», - заверил начальник маяка.

Персонал Стирсуддена - 4 человека, живут здесь постоянно. И если мужчины отвечают за исправность техники, то женщины за чистоту и все хозяйство. А оно тут большое. Корова с теленком, кролики, куры и очень разговорчивые индюшки.

«Работа маячника очень хорошая, мне она нравится, работаешь на месте там, где живешь - плюс нужное дело делаем», - уверена техник маяка Стирсудден Галина Косыгина.

На закате начальник маяка снова поднимается наверх. Этой ночью по главному корабельному фарватеру должны пройти два десятка судов. Радиопозывной Стирсуддена - «Надежный». Его маяк оправдывает уже многие годы.