Фельдшер рассказал, как получил ранение в сердце при эвакуации бойца

«Вот я достал сердце, видите. А вот она - пуля. Смотрите - опа. Все, мы опускаем сердце обратно», - показывает хирург.

Самый ответственный момент операции занимает меньше минуты. Несколько грамотных движений врача - и пуля, застрявшая в сердце раненого военного, извлечена. Всего на операционном столе боец провел чуть больше часа. Этого времени врачам хватило, чтобы провести все предварительные исследования, заранее найти пулю при помощи специального рентгена и подготовить раненого к операции.

Операцию по извлечению из сердца пуль и осколков можно проводить двумя способами: с использованием аппарата искусственного кровообращения или, как в этом случае, прямо на работающем органе. Этому бойцу повезло: останавливать работу сердца не пришлось. Врачи буквально за несколько минут достали пулю. Уже через несколько месяцев раненый сможет снова вернуться в строй.

Сегодня команда кардиохирургов спасала жизнь бойцу, эвакуированному с поля боя. В госпиталь имени Вишневского раненого доставили на вертолете, чтобы как можно скорее провести операцию и исключить риск миграции пули. Такой сценарий может привести к непоправимым последствиям. Именно скорость эвакуации играет решающую роль в судьбе пациентов с ранениями в сердце.

«Сложность в экстренности этих операций. Собственно, она заключается в том, что в любой момент может развиться фатальное кровотечение, и на этом все заканчивается. Важна слаженность работы всей команды», - говорит заведующий кардиохирургическим отделением Алексей Колтунов.

Первую операцию по извлечению пули из сердца раненого бойца в госпитале Вишевского провели три года назад. Тогда сам факт выживания после попадания боеприпаса в самый главный орган казался чудом. Сегодняшний боец стал 15-м успешно прооперированным пациентом.

Начальник центра кардиохирургии профессор Александр Лищук уверен, что немаловажную роль в спасении бойцов играют неподвластные даже самым опытным врачам силы. Выживание раненых иногда невозможно объяснить ни профессионализмом хирургов, ни высококлассной оснащенностью уникальной гибридной операционной.

«Все зависит оттуда. Мы живем в этом мире не одни. И то, что столько раненых удалось прооперировать и вернуть их к жизни... Более 70% раненых в сердце у нас вернулись в строй. Они пошли дальше за нас с вами воевать», - говорит Лищук.

Александр Николаевич хорошо помнит бойца, которому спас жизнь забившийся в рану от пули кусок бушлата. Одежда по счастливой случайности сыграла роль тампонады и не допустила кровотечения. Это дало возможность раненому дожить до операции. Уже на следующий день после извлечения пули из сердца кардиохирург встретил бойца в лифте - вчерашний пациент на своих двоих спешил в буфет. Но больше всего в память команде врачей, конечно, врезалась самая первая операция. Уверенности в успехе тогда не было.

Даже спустя несколько лет такой работы каждая операция с пулевым или осколочным ранением сердца - вызов для кардиохирургов. Всегда есть свои нюансы. Играют роль и характер инородного тела, и его размер, и сторона, с которой пуля или осколок залетели в сердце. Часто вместе с сердцем снаряды задевают легкие, печень и другие жизненно важные органы.

При такой тонкой и ответственной работе возможен только индивидуальный подход к пациенту. Как и в случае с этим военным фельдшером: эвакуируя раненого товарища, он получил тяжелые ранения, был на волосок от смерти.

«Загрузили его в машину, хотели уже довезти до следующего этапа эвакуации, до госпиталя. Отъехали там метров 200 - и FPV-дрон сделал свое дело», - рассказал военный фельдшер Рагим Гусейнов.

Добивать машину эвакуации прилетел второй беспилотник. Рагим до последнего пытался помочь товарищам, но сам получил осколки в сердце и печень. Думал, что навсегда потерял руку. Уже через 12 часов после атаки БПЛА медик был на операционном столе. Все прошло успешно, боец идет на поправку. На полное восстановление ему потребуется еще примерно полгода. Рагим сам получает высшее медицинское образование, хочет стать терапевтом. Но сейчас для него главное - вернуться в строй и помогать боевым товарищам.

«Если военные действия будут продолжаться, возьму опять академический отпуск. Если судьба сложится по-другому, то продолжу обучение», - говорит Рагим Гусейнов.

Боец, чье сердце врачи спасли сегодня, по прогнозам хирургов, полностью восстановится максимум через 3 месяца. Как и бо́льшая часть пациентов, попавших в руки к военным кардиохирургам госпиталя, раненый совсем скоро сможет вернуться к прежней физической форме. Кроме пулевого ранения у него обнаружили осколок в голове. Но травма не опасна, инородное тело на работу мозга никак не повлияет. Если ему и предстоит пережить еще одну операцию, то в плановом режиме и без какого-либо риска для жизни.