Два поезда столкнулись в Нижегородской области

Грузовой и хозяйственный поезд столкнулись в Нижегородской области. Об этом сообщило Центральное следственное управление Следственного Комитета на транспорте в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, инцидент произошел вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги», - говорится в публикации.

Станция находится на Казанском ходе Транссиба, на расстоянии 524 км от Москвы, является остановкой для многих поездов дальнего следования. Сообщается, что в результате происшествия произошел сход нескольких вагонов грузового поезда без груза. При этом уточняется, что пострадавших нет.

СК на транспорте была организована доследственная проверка. Как сообщили в ведомстве, проверка будет осуществлена по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло причинение крупного ущерба.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в результате аварии столкнулись укладочный кран и грузовой поезд. В результате произошедшего с рельсов сошли четыре полувагона.

В данный момент специалисты ведут восстановительные работы, чтобы устранить последствия инцидента. Прокуратурой также была организована проверка.