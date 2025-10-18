МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два поезда столкнулись в Нижегородской области

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Сергей Дьячкин 2025-10-18 05:29:56
© Фото: Telegram/CMSUTSKR

Грузовой и хозяйственный поезд столкнулись в Нижегородской области. Об этом сообщило Центральное следственное управление Следственного Комитета на транспорте в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, инцидент произошел вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги», - говорится в публикации.

Станция находится на Казанском ходе Транссиба, на расстоянии 524 км от Москвы, является остановкой для многих поездов дальнего следования. Сообщается, что в результате происшествия произошел сход нескольких вагонов грузового поезда без груза. При этом уточняется, что пострадавших нет.

СК на транспорте была организована доследственная проверка. Как сообщили в ведомстве, проверка будет осуществлена по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло причинение крупного ущерба.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в результате аварии столкнулись укладочный кран и грузовой поезд. В результате произошедшего с рельсов сошли четыре полувагона.

В данный момент специалисты ведут восстановительные работы, чтобы устранить последствия инцидента. Прокуратурой также была организована проверка.

#Нижегородская область #авария #Следственный комитет #Железная дорога #Сход вагонов #прокуратура РФ #доследственная проверка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 