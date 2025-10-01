МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Евраев: пожар на НПЗ в Ярославле носит техногенный характер

Сообщение о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле произошло в 06.28 утра.
Ян Брацкий 2025-10-01 08:30:02
© Фото: Telegram/mchsyaroslavl

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле носит техногенный характер и никак не связан с атакой украинских ударных беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Евраев.

«Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», - написал Евраев.

Возгорание на НПЗ произошло сегодня утром. Сообщение об этом на пульт оперативного дежурного поступило в 06.28. Согласно информации пресс-службы областного главка МЧС, к месту пожара оперативно выехали спасатели. Информация о возможных пострадавших и причинах ЧП уточняется.

#в стране и мире #пожар #бпла #нпз #Ярославль
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

