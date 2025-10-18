МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Татарстане поймали пятерых подозреваемых в жестоком нападении на женщину

Задержан и предполагаемый исполнитель преступления.
Виктория Бокий 2025-10-18 20:51:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: МВД России

В Татарстане задержали пятерых подозреваемых в нападении с ножом на женщину в Казани. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стало известно, что полиция задержала двух родственников пострадавшей, а также начальника службы безопасности одной из коммерческих компаний. Еще двое пособников, оказывавших содействие в подготовке нападения, находятся под контролем правоохранителей.

Кроме того, задержан и предполагаемый исполнитель преступления. Он пытался скрыться в Таджикистане после содеянного. Ему 30 лет, он уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

«В результате совместной работы сотрудников МВД России и Таджикистана фигурант задержан. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию», - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 октября в Казани неизвестный ударил ножом местную жительницу, когда та провожала дочь в школу. Пострадавшую тут же госпитализировали.

#Татарстан #Задержание #казань #Ирина Волк #подозреваемые #нападение
