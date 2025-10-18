Политолог оценил обнаружение «тоннеля» на границе Польши с Белоруссией

Политолог Юрий Светов объяснил в разговоре со «Звездой», для чего МВД Польши выложило фотографию якобы тоннеля на границе с Белоруссию, который обнаружили польские пограничники.

«У Польши как государства комплекс жертвы на протяжении столетия. Она является жертвой агрессивных соседей, которые ее обижают и стремятся сделать гадости», - начал Светов.

По словам политолога, Польша всегда ждет вторжения, нарушения границ со стороны Белоруссии. Теперь же страна придумала копание тоннелей с целью вызвать сочувствие, считает он.

Такое действие должно побудить членов ЕС выделить денежные средства полякам. Чтобы государство не только построило забор выше уровня земли, но и под ней соорудила бы что-нибудь, помешавшее копать тоннели.

«Нам все это кажется смешным, а возможно, польское общество на это реагирует, а (глава Еврокомиссии, - Прим.ред) Урсула фон дер Ляйен и вообще может пожалеть и дать денег», - заключил политолог.

МВД Польши выложило фотографию обнаруженного тоннеля на границе с Белоруссию. Он начинался на белорусской стороне и заканчивался примерно в 20 метрах от границы на территории Польши.