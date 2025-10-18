Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия вблизи Йемена

Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия неподалеку от Йемена. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на борту произошел взрыв, причина которого еще не известна. В результате этого произошел пожар, охвативший 15% судна.

«Танкер под флагом Камеруна передал сигнал бедствия по УКВ-частоте после взрыва на борту примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар», — говорится в материале.

Известно, что на борту находились 26 моряков. Из них спасли только 24. Об остальных двух известно, что один до сих пор остается на борту, а другой пропал без вести.

По последней информации, в районе, где произошел взрыв, не было обнаружено ни ракет, ни БПЛА. Об этом агентству сообщил источник в службах морской безопасности.