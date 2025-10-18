МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия вблизи Йемена

Известно, что на борту находились 26 моряков.
Виктория Бокий 2025-10-18 19:00:34
© Фото: Frank Molter, dpa, Globallookpress

Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия неподалеку от Йемена. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на борту произошел взрыв, причина которого еще не известна. В результате этого произошел пожар, охвативший 15% судна.

«Танкер под флагом Камеруна передал сигнал бедствия по УКВ-частоте после взрыва на борту примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар», — говорится в материале.

Известно, что на борту находились 26 моряков. Из них спасли только 24. Об остальных двух известно, что один до сих пор остается на борту, а другой пропал без вести.

По последней информации, в районе, где произошел взрыв, не было обнаружено ни ракет, ни БПЛА. Об этом агентству сообщил источник в службах морской безопасности. 

