В Грузии у экс-чиновников изъяли более 7 миллионов долларов

Больше семи миллионов долларов, драгоценности и картины изъяли в ходе обысков у грузинских экс-чиновников. Об этом сообщил директор Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе.

Отмечается, что среди тех, у кого прошли обыски, был экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, бывший глава местной службы безопасности Григол Лилуашвили и экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе. СГБ страны побывала в домах еще восьми лиц в рамках расследования.

«В результате обыска с разных мест в целом изъято 7 миллионов 220 тысяч долларов и 136 тысяч лари, также 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин, документация», - перечислил Гагнидзе.

По данным главы Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии, в следственных мероприятиях участвовали примерно 230 правоохранителей. На данный момент они изучают всю полученную в ходе следствия информацию.