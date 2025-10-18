МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В массовой аварии в подмосковном Серпухове погибли три человека

Грузовая автомашина столкнулась с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями.
Дарья Ситникова 2025-10-18 17:59:40
© Фото: Telegram/newsmoscow © Видео: Telegram/newsmoscow

В Подмосковье в Серпухове произошло массовое ДТП, в результате чего погибли три человека, а двое детей пострадали. Об этом сообщил ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства массового ДТП в городском округе Серпухов», - указано в материале.

Уточняется, что сегодня примерно в 16.00 на 99 км трассы М-2 «Крым» водитель во время управления грузовой автомашины совершил попутное столкновение. В результате чего он врезался с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями.

Погибли три человека, а еще двое детей пострадали, получив телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

#ДТП #пострадавшие #Серпухов #госавтоинспекция
