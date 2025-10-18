МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фонтаны лавы из вулкана на Гавайях достигли 500 метров в высоту

Лава быстро вытекает из северного и южного кратеров вулкана, формируя при этом мощные потоки.
Виктория Бокий 2025-10-18 17:38:32
© Фото: Геологическая служба США © Видео: Геологическая служба США

При извержении вулкана Килауэа в американском штате Гавайи произошел рекордный выброс лавы. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным организации, фонтаны лавы достигают 500 метров в высоту. Кроме того, она быстро вытекает из северного и южного кратеров, формируя при этом мощные потоки. Отмечается, что высота фонтана из одного только северного кратера достигает высоты 330 метров.

Кадрами извержения делится Геологическая служба. На них видно, как фонтаны ярко-оранжевой лавы поднимаются вверх, а затем стремительно стекают вниз по склонам вулкана.

Килауэа находится в Национальном парке «Гавайские вулканы». Он расположен в около 321 км от Гонолулу. Однако, несмотря на извержение и рекордный выброс лавы, он не угрожает близлежащим районам и людям.

#в стране и мире #сша #Гавайи #вулкан #извержение #Килауэа
