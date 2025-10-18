МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Леус: магнитная буря достигла Земли из-за быстрого солнечного ветра

После слабой магнитной бури на Солнце ожидается затишье продолжительностью около недели.
Дарья Ситникова 2025-10-18 16:35:00
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня утром началась слабая магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре со «Звездой».

«Корональная дыра на солнце, которую ученые отслеживают уже четыре месяца, в очередной раз вышла на линию Солнца и Земли», - начал специалист.

Сегодня утром быстрый и плотный поток солнечного ветра из этой дыры достиг нашей Планеты, что привело к росту излучений геомагнитного поля. Из-за этого началась слабая магнитная буря.

По прогнозам специалистов, окончательное излучение геомагнитного поля стихнет в начале предстоящего понедельника, 20 октября. После этого на Солнце ожидается затишье продолжительностью около недели.

Напомним, на Земле ученые зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца. Она возникла на фоне заметного роста скорости солнечного ветра. Из-за чего она попала на Планету в зону действия крупной корональной дыры. 

#планета #солнце #магнитная буря #наш эксклюзив
