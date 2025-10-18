Регбисты Морозов и Чазов погибли в аварии в Зеленограде

Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в аварии в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба московского регбийного клуба «Динамо».

«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью, в результате трагической аварии, из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов»,- говорится в сообщении.

Известно, что Морозову было 20 лет. Он играл за молодежную команду «Динамо» в прошедшем сезоне. Чазов был на год старше, ему был 21 год. Он представлял команду московского ЦСКА.

Коллектив регбийного клуба выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также в сообщении спортивной организации говорится, что смерть Морозова и Чазова стала общей утратой.