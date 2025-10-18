МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Дмитрове таксист спас женщину от растерзания охотничьими собаками

Собак напугал сигнал машины.
Гоар Хачатурян 2025-10-18 14:41:19
© Фото: Winfried Schäfer, imagebroker, Global Look Press

В Дмитрове водитель такси спас женщину, на которую напали западносибирские лайки. У пострадавшей была порвана голова. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом 360.ru.

«Они меня терзали, потом уронили, и, на мое счастье, ехало такси. Все, что я помню: таксист сразу начал сигналить и они разбежались», - вспоминает она.

С ее слов, две собаки шли ей навстречу и резко напали. После того, как животные разбежались, она села в машину и уехала из частного сектора, где все произошло.

Далее потерпевшая отправилась в больницу, где сейчас проходит лечение. Она получила множественные укусы головы, рук, груди, уха и ног.

Женщина написала заявление в полицию. Предположительно, на нее напали собаки местного охотника. Но обвиняемый считает, что это были не его животные, рассказала пострадавшая.

#Дмитров #нападение #Таксист #охотничьи собаки
