Умер автор «Манипуляции сознанием» Сергей Кара-Мурза

В возрасте 86 лет умер советский и российский ученый, публицист и социолог Сергей Кара-Мурза. О его смерти сообщил философ Рустем Вахитов.

«Это огромная потеря для нас. Угас светильник разума, каковых так мало в наше время торжества темных страстей», - написал Вахитов в своем Telegram-канале.

По мнению философа, имя Сергея Георгиевича стоит в одном ряду с величайшими личностями Белинским и Устряловым. Причины и обстоятельства смерти ученого-химика пока не известны.

Сергей Кара-Мурза родился 23 января в 1939 году в Москве. Он закончил химический факультет МГУ и стал доктором наук. Кара-Мурза получил известность как автор монографии «Манипуляция сознанием», а также других его работ «Демонтаж народа», «Потерянный разум» и «Советская цивилизация».