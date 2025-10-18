МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер автор «Манипуляции сознанием» Сергей Кара-Мурза

Причины и обстоятельства его смерти пока не известны.
Екатерина Пономарева 2025-10-18 13:56:58
© Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В возрасте 86 лет умер советский и российский ученый, публицист и социолог Сергей Кара-Мурза. О его смерти сообщил философ Рустем Вахитов.

«Это огромная потеря для нас. Угас светильник разума, каковых так мало в наше время торжества темных страстей», - написал Вахитов в своем Telegram-канале.

По мнению философа, имя Сергея Георгиевича стоит в одном ряду с величайшими личностями Белинским и Устряловым. Причины и обстоятельства смерти ученого-химика пока не известны.

Сергей Кара-Мурза родился 23 января в 1939 году в Москве. Он закончил химический факультет МГУ и стал доктором наук. Кара-Мурза получил известность как автор монографии «Манипуляция сознанием», а также других его работ «Демонтаж народа», «Потерянный разум» и «Советская цивилизация».

#ученый #Кара-Мурза #Трагедия #химик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 