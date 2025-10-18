FIS провела опрос среди федераций о допуске россиян на турниры

Во вторник Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) примет решение о возвращении российских и белорусских спортсменов, утверждает норвежский телеканал NRK. По его данным, FIS разослала национальным федерациям письмо с аргументами за допуск атлетов двух стран к соревнованиям.

В письме ассоциация перечисляет несколько причин, по которым спортсменам важно вернуться в лыжный спорт. В нем сказано, в частности, что атлеты должны быть свободными от политического давления и влияния.

«Ни один спортсмен не может самостоятельно решать, где ему родиться. Исходя из этого, мы должны поддерживать всех спортсменов и гарантировать, что они не будут использоваться в качестве оружия в политической игре», - цитирует телеканал письмо FIS к федерациям.

Кроме того, ассоциация напомнила, что FIS политически нейтральна.

«Этот принцип священен, он основан на вере в то, что спорт объединяет человечество. Международные соревнования создают мост между людьми и странами», - говорится в письме.

Президент ассоциации шведско-британского происхождения Йохан Элиаш давно дал понять, что хочет вернуть тех, у кого есть российские и белорусские паспорта. В конце письма FIS инициировала опрос среди стран-членов о том, поддержат ли они участие россиян и белорусов в чемпионате мира и Олимпийских играх.

Организация подчеркивает сложность ситуации, но в то же время отмечает, что Международный олимпийский комитет (МОК) недавно допустил россиян к участию в зимних Олимпийских играх. Рекомендация МОК заключается в том, что решение о допуске российских спортсменов должны принимать федерации.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года. Организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. В состав FIS входит 141 страна. Высшим органом является конгресс, где все представители встречаются раз в год. В период между конгрессами решение принимает совет директоров.

Если российским спортсменам действительно разрешат участвовать в лыжных соревнованиях на зимних Олимпийских играх, то только в качестве нейтральных. Ранее на зимние Игры-2026 в Милане и Кортина-д`Ампеццо отобрались российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.