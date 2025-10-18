Виктор Сухоруков ответил на сообщения о своей госпитализации

Российский актер Виктор Сухоруков ответил «Звезде» на сообщения о госпитализации и онкологии.

«Сухоруков едет в Питер, играть спектакль "Старший сын" во дворец культуры Ленсовета», - заявил актер.

По словам Сухорукова, он здоров и продолжает свою карьерную деятельность. Артист добавил, что если бы плохо себя чувствовал, то не участвовал бы в спектаклях.

Ранее Mash сообщали, что артиста экстренно госпитализировали с подозрением на онкологию. По их данным, в течение последних шести месяцев он жаловался на носовые кровотечения, ухудшение слуха и общую слабость организма.