Виктор Сухоруков ответил на сообщения о своей госпитализации

Актер хорошо себя чувствует и едет на спектакль в Санкт-Петербург.
Екатерина Пономарева 2025-10-18 11:14:42
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российский актер Виктор Сухоруков ответил «Звезде» на сообщения о госпитализации и онкологии.

«Сухоруков едет в Питер, играть спектакль "Старший сын" во дворец культуры Ленсовета», - заявил актер.

По словам Сухорукова, он здоров и продолжает свою карьерную деятельность. Артист добавил, что если бы плохо себя чувствовал, то не участвовал бы в спектаклях.

Ранее Mash сообщали, что артиста экстренно госпитализировали с подозрением на онкологию. По их данным, в течение последних шести месяцев он жаловался на носовые кровотечения, ухудшение слуха и общую слабость организма.

#актер #СУХОРУКОВ #госпитализация #наш эксклюзив #артист
