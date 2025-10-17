МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле открылась выставка о церемонии похорон Петра I

Спустя 300 лет после кончины Петра I в одном месте собрали больше 200 экспонатов, рассказывающих о церемонии погребения. В 1725 году впервые в российской истории создали так называемую Печальную комиссию. А похороны провели по обычаям «прочих в Европе государств».
Анна Полякова 2025-10-17 07:43:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Золотое платно из дорогой итальянской ткани. В нем Петр I венчался на царство, совершал парадные выходы, встречался с послами. Стоимость такого облачения, по современным расчетам, сравнима с покупкой жилья. И это без учета утерянных пуговиц с драгоценными камнями.

«На платно были нашиты 10 золотых пуговиц с рубинами. И каждая пуговица оценивалась в 100 рублей. При этом само платно, то есть ткань с мехом, с кружевом, оценили в 70 рублей», - рассказывает научный сотрудник Оружейной палаты Марина Горькова.

На протяжении трех столетий Петру Первому не позволяли прослыть ценителем красоты в глазах потомков. На самом же деле предметы гардероба для государя приобретали в путешествиях, заказывали из европейских стран. Венгерские платья, западноевропейские костюмы, царские облачения в традиционном русском стиле. Сохранилось больше 300 предметов одежды и аксессуаров. Отдельную часть гардероба Петра Великого занимал так называемый траурный костюм.

«Должны были быть замшевые башмаки, черные чулки. Помимо этого, пуговицы, оплетенные конским волосом, если до них дотронуться - они колются, причиняют боль. Мало того что ты роняешь слезы по поводу усопшего, тебе еще и самому очень больно», - рассказывает куратор выставки, заведующая сектором тканей Оружейной палаты Светлана Амелехина.

По оценкам историков, в мире нет правителя, который оставил бы настолько богатое материальное наследие. Петр умер в возрасте 52 лет. За несколько дней до ухода из жизни написал письмо с просьбой прислать в Санкт-Петербург лейб-медика из Берлина.

«Вы видите, "Петр" написано. Это последняя подпись Петра, последний его автограф. Но дело все в том, что письмо отправить не успели», - показывает экспонат Светлана Амелехина.

Через полтора месяца умерла и младшая дочь Петра. К тому моменту император еще не был похоронен. Церемония погребения стала беспрецедентной по масштабу. Для ее организации впервые в российской истории была создана специальная Печальная комиссия. Похороны провели по европейским обычаям. Проститься с императором пришли больше 10 тысяч человек.

Траурная процессия Петра Великого и цесаревны Наталии Петровны представлена на свитке. Его длина почти 10 метров. На нем подробно описано, кто и в каком порядке провожает императора и его дочь в последний путь. В глубоком трауре прямо за гробом следует императрица Екатерина I.

Преобразования придворного погребального обряда некогда начал сам Петр. Он предписал русским дипломатам присылать из-за рубежа описания похоронных ритуалов, чтобы следовать этому примеру.

«Надо сказать, что Петр I, который готовился к этому, который задумывал эту церемонию как триумф собственный и триумф государства, - ему вполне удалось», - считает генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Вот так даже после кончины первый российский император совершил свой последний триумф.

#Выставка #Петр I #церемония #похороны #музеи московского кремля #Елена Гагарина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 