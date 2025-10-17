В Кремле открылась выставка о церемонии похорон Петра I

Золотое платно из дорогой итальянской ткани. В нем Петр I венчался на царство, совершал парадные выходы, встречался с послами. Стоимость такого облачения, по современным расчетам, сравнима с покупкой жилья. И это без учета утерянных пуговиц с драгоценными камнями.

«На платно были нашиты 10 золотых пуговиц с рубинами. И каждая пуговица оценивалась в 100 рублей. При этом само платно, то есть ткань с мехом, с кружевом, оценили в 70 рублей», - рассказывает научный сотрудник Оружейной палаты Марина Горькова.

На протяжении трех столетий Петру Первому не позволяли прослыть ценителем красоты в глазах потомков. На самом же деле предметы гардероба для государя приобретали в путешествиях, заказывали из европейских стран. Венгерские платья, западноевропейские костюмы, царские облачения в традиционном русском стиле. Сохранилось больше 300 предметов одежды и аксессуаров. Отдельную часть гардероба Петра Великого занимал так называемый траурный костюм.

«Должны были быть замшевые башмаки, черные чулки. Помимо этого, пуговицы, оплетенные конским волосом, если до них дотронуться - они колются, причиняют боль. Мало того что ты роняешь слезы по поводу усопшего, тебе еще и самому очень больно», - рассказывает куратор выставки, заведующая сектором тканей Оружейной палаты Светлана Амелехина.

По оценкам историков, в мире нет правителя, который оставил бы настолько богатое материальное наследие. Петр умер в возрасте 52 лет. За несколько дней до ухода из жизни написал письмо с просьбой прислать в Санкт-Петербург лейб-медика из Берлина.

«Вы видите, "Петр" написано. Это последняя подпись Петра, последний его автограф. Но дело все в том, что письмо отправить не успели», - показывает экспонат Светлана Амелехина.

Через полтора месяца умерла и младшая дочь Петра. К тому моменту император еще не был похоронен. Церемония погребения стала беспрецедентной по масштабу. Для ее организации впервые в российской истории была создана специальная Печальная комиссия. Похороны провели по европейским обычаям. Проститься с императором пришли больше 10 тысяч человек.

Траурная процессия Петра Великого и цесаревны Наталии Петровны представлена на свитке. Его длина почти 10 метров. На нем подробно описано, кто и в каком порядке провожает императора и его дочь в последний путь. В глубоком трауре прямо за гробом следует императрица Екатерина I.

Преобразования придворного погребального обряда некогда начал сам Петр. Он предписал русским дипломатам присылать из-за рубежа описания похоронных ритуалов, чтобы следовать этому примеру.

«Надо сказать, что Петр I, который готовился к этому, который задумывал эту церемонию как триумф собственный и триумф государства, - ему вполне удалось», - считает генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Вот так даже после кончины первый российский император совершил свой последний триумф.