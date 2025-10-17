В Русском музее приступили к реставрации знаменитых полотен Угрюмова

В Русском музее началась грандиозная реставрация сразу двух масштабных полотен Григория Угрюмова - одного из ярчайших представителей классической школы исторической живописи. Обе картины: «Взятие Казани» и «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство» были написаны художником по личному поручению Павла I. Изначально работы украшали интерьер Михайловского замка. За два века полотна не просто потускнели, на верхнем слое краски стали образовываться трещины. С помощью инфракрасной камеры точностью в 1700 нанометров сотрудники Русского музея смотрят сквозь века и красочный слой. Только так можно увидеть, что у жены татарского хана Едигера есть фантомные руки и голова.

«Если посмотрите в этой части, то лицо было наклонено, вот идет шея, изгиб и дальше голова, глаза, нос, фигура - изначально голова была сильнее наклонена», - подсказал завотделом технологических исследований Государственного Русского музея Вячеслав Торопов.

Такое тщательное обследование позволит заранее понять, с чем придется столкнуться реставраторам во время работы. Тем более, что работа предстоит титаническая - два полотна Григория Угрюмова, мастера русской классической живописи, не реставрировались более двух веков. Размеры картин грандиозные - в высоту более пяти метров, в ширину - почти четыре. Эти картины стали свидетелями убийства Павла I заговорщиками, но рассказывают они все таки о других исторических событиях. «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство» - яркое и торжественное полотно, где юный основатель династии Романовых явно не очень жаждет занимать трон. Светлый фрагмент на плаще царя - это уже сделанная предварительная «расчистка» - так должна «посвежеть» вся картина. А еще - избавиться от многочисленных повреждений.

«Красочный слой весь покрыт жесткими изломами приподнятыми - вот трещины, которые видны невооруженным глазом. Эти трещины уже нарушили цельность красочного слоя, они приподняты и создают такую провокацию, что приподнимаясь красочный слой приводит к мелким утратам», - объяснила ведущий художник-реставратор Государственного Русского Музея Ольга Кленова.

Картина «Взятие Казани» пострадала от времени еще больше. Если царь Иван Грозный, который, как мы помним, действительно в XVI веке Казань брал - еще безбород и различим на белом коне, то остальные персонажи тонут в помутневшем лаке. А еще полотно пострадало во время эвакуации шедевров Русского музея в начале Великой Отечественной. Под копытом коня различима «заплатка».

«Это заделанный прорыв, поздняя запись по прорыву, она изменилась в цвете. Вы видите здесь авторский цвет земли. Заплатка с той стороны, здесь был прорыв холста, с тыльной стороны поставили заплатку», - отметил завотделом реставрации станковой масляной живописи Государственного Русского Музея Марат Дашкин.

Григория Угрюмова называют не только мастером русской академической живописи, но и выдающимся колористом. Чтобы понять, как вернуть его шедеврам утраченные цвета, в Русском музее провели расширенный реставрационный совет на котором решили - спасти полотна может только комплексная научная реставрация.

«Это не значит, что они разваливаются, говоря простым языком - конечно нет. У нас ничего не разваливается в Русском музее с нашей реставрационной школой. Но все прекрасно понимают, что нельзя до этого допускать, должна быть черта опасности будущих утрат, за которую мы не можем переходить», - заверила гендиректор Русского музея Алла Манилова.

Все работы с этими картинами будут проходить в зале открытой реставрации, чтобы посетители Русского музея смогли наблюдать за сложным и долгим процессом. Хотя Григорий Угрюмов написал оба масштабных полотна всего за год, их научная реставрация займет примерно два года.