Умер сооснователь и гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли

В США умер сооснователь и ведущий гитарист знаменитой рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли. Музыканту было 74 года, пишет Variety.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами», - говорится в заявлении семьи Фрейли.

Официальная причина смерти не объявлена, однако у Фрейли давно были проблемы со здоровьем. Сообщается, что в сентябре он упал в собственной студии, после чего ему понадобилась помощь медиков. Сразу после инцидента, Фрейли был вынужден отметить ряд своих сольных выступлений. Несмотря на все надежды поклонников, в начале октября гитарист отменил и все концерты до конца года.

Напомним, Фрейли присоединился к легендарной рок-группе Kiss, созданной Полом Стэнли и Джином Симмонсом, в 1972 году. С момента основания музыкального коллектива, он был ведущим гитаристом и автором множества хитов, среди которых такие известные композиции группы, как Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me и другие.