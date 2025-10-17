МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Умер сооснователь и гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли

Пол Дэниел «Эйс» Фрейли присоединился к Kiss в 1972 году и долгое время оставался ведущим гитаристом коллектива.
Ян Брацкий 2025-10-17 02:41:53
© Фото: IMAGO Gonzales PhotoChristian H www.imago-images.de Global Look Press

В США умер сооснователь и ведущий гитарист знаменитой рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли. Музыканту было 74 года, пишет Variety.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами», - говорится в заявлении семьи Фрейли.

Официальная причина смерти не объявлена, однако у Фрейли давно были проблемы со здоровьем. Сообщается, что в сентябре он упал в собственной студии, после чего ему понадобилась помощь медиков. Сразу после инцидента, Фрейли был вынужден отметить ряд своих сольных выступлений. Несмотря на все надежды поклонников, в начале октября гитарист отменил и все концерты до конца года.

Напомним, Фрейли присоединился к легендарной рок-группе Kiss, созданной Полом Стэнли и Джином Симмонсом, в 1972 году. С момента основания музыкального коллектива, он был ведущим гитаристом и автором множества хитов, среди которых такие известные композиции группы, как Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me и другие.

#музыка #сша #рок-группа Kiss #Пол Дэниел «Эйс» Фрейли
